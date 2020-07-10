Онколог назвал главный симптом опасного заболевания пищевода

Врач-онколог и хирург Иван Карасев объяснил, как распознать грыжу пищевода. Заболевание, опасное развитием осложнений, часто проявляется изжогой. Это основной признак. Неприятное ощущение пациенты испытывают сразу после употребления пищи, в результате длительного пребывания в лежачем положении, а также после занятий спортом или физических нагрузок.

Среди других признаков, которые также должны насторожить - воздушная отрыжка (чувство распирания в подреберье) и локализующаяся в загрудинной или эпигастральной области боль.

При обнаружении грыжи (путем рентгеноконтрастного исследования или эзофагогастродуоденоскопии - основные методы диагностики) рекомендуется лечение, направленное, в основном, на предупреждение и купирование симптомов рефлюкс-эзофагита.

Одна из мер - частое, дробное питание. Ужин всегда должен быть легким.

- Также надо исключить ситуации, вызывающие повышение внутрибрюшного давления. Для профилактики и лечения рефлюкс-эзофагита применяют средства, корректирующие моторику пищевода, желудка и секреторную активность. Хирургическое лечение назначается, когда неэффективна консервативная терапия. И при наличии осложнений, - отметил врач.