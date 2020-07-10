Орбитальный модуль "Наука" успешно прошел финальные испытания

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука", который в 2021 году планируется отправить на Международную космическую станцию, успешно прошел испытания в вакуумной камере и 21-23 июля будет отправлен на Байконур. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Событие, прямо скажем, долгожданное, ведь модуль создавался более 15 лет. Он много раз дорабатывался, переделывался, в нем находились и устранялись неполадки. Сейчас он проверялся в вакуумной камере, где созданы условия, максимально приближенные к тем, которые его ждут в космосе. Испытаны пневмогидросистемы, герметичность корпуса и другие конструкции, проверялось, насколько они удовлетворяют требованиям для успешного выполнения задач.

Модуль "Наука" должен стать одним из самых крупных на станции, скажем, его масса около 21 тонны. Его ждут и космонавты, и ученые, он позволит вывести научные исследования на принципиально новый уровень. Так, Институт космических исследований РАН намерен установить здесь два научных прибора. Первый - "Конвергенция" - комплекс для исследования климатических изменений на Земле. Второй - бортовой детектор нейтронов для изучения нейтронного потока от Земли, который возникает при взаимодействии космических лучей с атмосферой. Также на модуле будет проведен эксперимент "Вампир" по созданию кристаллов для новейших инфракрасных датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки "Сфера". В модуле также планируется эксперимент по развитию эмбрионов в яйцах перепелов.

Но это лишь небольшая часть научной программы, которую предстоит выполнить на новом модуле. У него 10-летний ресурс, что фактически обеспечит работу российского сегмента МКС до 2030 года. Для научных исследований в модуле предусмотрено 30 рабочих мест. Высокая степень автоматизации позволит сократить количество дорогостоящих выходов в открытый космос - многие операции за бортом можно будет выполнять, не выходя из станции.

На модуле будет установлен европейский робот-манипулятор длиной 11,3 метра, массой 600 кг, с максимальной грузоподъемностью 8 тонн. Он создан для обслуживания российского сегмента МКС без выхода в открытый космос. Робот может перемещать отдельные крупные модули МКС, также способен захватывать и перемещать объекты с точностью до 5 миллиметров.

Также здесь будет установлен робот "Теледроид" . Управлять им во время работы в открытом космосе можно с помощью специального костюма-аватара как с борта МКС, так и с Земли.

Планируется, что модуль отправится к Международной космической станции во II квартале 2021 года. Для стыковки потребуется около 10 выходов в открытый космос.