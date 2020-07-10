Пандемия очистила воздух, но это ненадолго

Новости

Белый дом сообщил о планах Трампа снизить цены на лекарства 02:58
Госдеп США одобрил продажу Японии 105 истребителей F-35 02:28
Тропический шторм "Фэй" сформировался у побережья США 02:02
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель 01:31
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 00:28
ЦСКА обновил рекорд по количеству попаданий в еврокубки подряд 09.07.2020
Тренер "Динамо" посетовал на ошибки после поражения от "Урала" 09.07.2020
От пандемии коронавируса в мире пострадали около 200 тысяч моряков 09.07.2020
Создано вещество, способное защищать от больших доз радиации 09.07.2020
Еще три вида животных оказались под угрозой исчезновения 09.07.2020
NASA спроектировало станцию для полета к богатому металлами астероиду 09.07.2020
Верховный суд США разрешил прокурорам доступ к налоговой декларации Трампа 09.07.2020
МИД РФ ответил на заявления о причастности Москвы к беспорядкам в Сербии 09.07.2020
Срочно увеличены объемы производства российского лекарства от рака 09.07.2020
Трейлер: реалити-шоу по игре The Sims выйдет в эфир в июле 09.07.2020
Мурашко: В России будет не менее 3-4 вакцин от коронавируса 09.07.2020
Иностранных СМИ-агентов будут не только маркировать, но штрафовать 09.07.2020
В Геленджике с самолета сняли курильщицу в алкогольном опьянении 09.07.2020
Элизабет Мосс сыграет убийцу-домохозяйку в сериале "Кэнди" 09.07.2020
Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску 09.07.2020
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты 09.07.2020
Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер 09.07.2020
Сериал "Корона" продлили на шестой сезон, он станет последним 09.07.2020
Метро Петербурга будет работать до полуночи 09.07.2020
Главный эпидемиолог США: Мир находится лишь в начале пандемии COVID-19 09.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 03:00
Рубрика: Общество

Пандемия очистила воздух, но это ненадолго

Текст: Марина Трубилина
Концентрация вредных веществ в атмосфере в период пандемии снизилась на 16% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют расчеты Института экологии и Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ученые отмечают, что в России не существует открытых данных о загрязнении воздуха. Поэтому для анализов объемов выбросов была разработана модель, экстраполирующая данные крупнейших городов мира на российские города-миллионники. По этим расчетам концентрация диоксида азота в январе-мае в мегаполисах РФ была ниже, чем в 2019 году, на 19,5%, концентрация так называемых ультрадисперсных частиц менее 10 микрометров и менее 2,5 микрометров - ниже в среднем на 14,3 и 14,7% соответственно.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Показатели ПДК на реке Амбарной в Норильске пришли в норму

Пандемия привела к наибольшему за всю историю наблюдений сокращению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и улучшению качества воздуха в мире, говорит директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. В целом сокращение выбросов из-за пандемии было в 6 раз больше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года и в 2 с лишним раза - чем во время Второй мировой войны. Причины этого - в замедлении темпов роста мировой экономики, сокращении объемов производства, потребления электроэнергии и уменьшении транспортных потоков.

Общий спрос на энергоносители в первом квартале нынешнего года снизился по сравнению с прошлым годом на 3,8%, спрос на уголь и нефть - на 8% и 5% соответственно, потребность в электроэнергии уменьшилась на 20% (в основном, за счет падения потребления на объектах коммерческой недвижимости, промышленности, госучреждений из-за различных ограничительных мер). В результате ежедневные глобальные выбросы углекислого газа к началу апреля снизились в среднем на 17% по сравнению с таким же периодом 2019 года. В случае сохранения ограничительных мер до конца года итоговое снижение выбросов углекислого газа в мире может составить 7%.

В большинстве государств снижение выбросов стало наблюдаться в конце февраля - начале марта, с момента введения ограничительных мер. И чем суровее были ограничения, тем сильнее сокращались суточные выбросы. При этом домохозяйства, наоборот, при введении режима самоизоляции или карантина увеличили объем выбросов.

Вклад транспорта в загрязнение атмосферы оценивается в 20-50%. Поэтому ограничения в передвижении существенно повлияли на снижение выбросов, особенно диоксида азота и ультрадисперсных частиц.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Девять советов от Мосприроды: как сделать мир чище и при этом сэкономить

В то же время, отмечают ученые, хотя выбросы углекислого газа в этом году ниже обычного, его общая концентрация в атмосфере растет - в апреле она была на 0,69% выше, чем в апреле 2019 года.

По мнению экспертов, снижение выбросов будет краткосрочным и быстро вернется к средним значениям. Так, в Китае суточные объемы выбросов углекислого газа уже вернулись к значениям начала 2020 года.

К концу 2020 года спрос на энергоносители и энергопотребление вырастет по сравнению с прошлогодними показателями, а вместе с ростом потребления увеличатся и глобальные выбросы. В среднесрочной перспективе, поскольку большинство стран еще не перешли к декарбонизации своих экономик, также не следует ожидать существенного изменения объемов выбросов, концентрации загрязняющих веществ и улучшения качества атмосферного воздуха. "Если не произойдет чрезвычайное событие планетарного масштаба, затрагивающее экономическую и социальную активность всего населения", - оговариваются эксперты.

Общество Экология Наука и образование Высшая школа экономики Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мурашко: В России будет не менее 3-4 вакцин от коронавируса
В ГД выявили попытки зарубежного влияния на голосование по Конституции
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты
Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве
Путин поручил кабмину поднять НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей в год
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет