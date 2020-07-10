Пандемия очистила воздух, но это ненадолго

Концентрация вредных веществ в атмосфере в период пандемии снизилась на 16% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют расчеты Института экологии и Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Ученые отмечают, что в России не существует открытых данных о загрязнении воздуха. Поэтому для анализов объемов выбросов была разработана модель, экстраполирующая данные крупнейших городов мира на российские города-миллионники. По этим расчетам концентрация диоксида азота в январе-мае в мегаполисах РФ была ниже, чем в 2019 году, на 19,5%, концентрация так называемых ультрадисперсных частиц менее 10 микрометров и менее 2,5 микрометров - ниже в среднем на 14,3 и 14,7% соответственно.

Пандемия привела к наибольшему за всю историю наблюдений сокращению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и улучшению качества воздуха в мире, говорит директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. В целом сокращение выбросов из-за пандемии было в 6 раз больше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года и в 2 с лишним раза - чем во время Второй мировой войны. Причины этого - в замедлении темпов роста мировой экономики, сокращении объемов производства, потребления электроэнергии и уменьшении транспортных потоков.

Общий спрос на энергоносители в первом квартале нынешнего года снизился по сравнению с прошлым годом на 3,8%, спрос на уголь и нефть - на 8% и 5% соответственно, потребность в электроэнергии уменьшилась на 20% (в основном, за счет падения потребления на объектах коммерческой недвижимости, промышленности, госучреждений из-за различных ограничительных мер). В результате ежедневные глобальные выбросы углекислого газа к началу апреля снизились в среднем на 17% по сравнению с таким же периодом 2019 года. В случае сохранения ограничительных мер до конца года итоговое снижение выбросов углекислого газа в мире может составить 7%.

В большинстве государств снижение выбросов стало наблюдаться в конце февраля - начале марта, с момента введения ограничительных мер. И чем суровее были ограничения, тем сильнее сокращались суточные выбросы. При этом домохозяйства, наоборот, при введении режима самоизоляции или карантина увеличили объем выбросов.

Вклад транспорта в загрязнение атмосферы оценивается в 20-50%. Поэтому ограничения в передвижении существенно повлияли на снижение выбросов, особенно диоксида азота и ультрадисперсных частиц.

В то же время, отмечают ученые, хотя выбросы углекислого газа в этом году ниже обычного, его общая концентрация в атмосфере растет - в апреле она была на 0,69% выше, чем в апреле 2019 года.

По мнению экспертов, снижение выбросов будет краткосрочным и быстро вернется к средним значениям. Так, в Китае суточные объемы выбросов углекислого газа уже вернулись к значениям начала 2020 года.

К концу 2020 года спрос на энергоносители и энергопотребление вырастет по сравнению с прошлогодними показателями, а вместе с ростом потребления увеличатся и глобальные выбросы. В среднесрочной перспективе, поскольку большинство стран еще не перешли к декарбонизации своих экономик, также не следует ожидать существенного изменения объемов выбросов, концентрации загрязняющих веществ и улучшения качества атмосферного воздуха. "Если не произойдет чрезвычайное событие планетарного масштаба, затрагивающее экономическую и социальную активность всего населения", - оговариваются эксперты.