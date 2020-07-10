Патрушев: Россия экспортировала в ушедшем агросезоне 41,7 млн тонн зерна

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2019-2020 сельхозгоду объем поставок зерна на внешние рынки составил 41,7 млн тонн, пшеницы - 33,2 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе "Всероссийского дня поля".

Однако он подчеркнул, что эти цифры не окончательные и будут скорректированы "по мере подачи экспортерами уточняющих сведений по ранее поданным неполным декларациям". Также пока не учтены результаты торговли со странами ЕАЭС в мае и июне. По оценке Патрушева, итого экспорт зерновых в прошедшем сезоне составит не менее 43 млн тонн.

"Мы планируем и дальше наращивать поставки зерновых - нашей основной экспортной позиции. При этом продолжим работать над увеличением доли товаров с высокой степенью переработки в общем объеме экспорта", - заверил министр.

Напомним, в предыдущем сезоне без учета поставок в страны ЕАЭ Россия поставила на мировой рынок столько же зерна в целом (41,7 млн тонн) и чуть больше пшеницы (34,2 млн тонн).

В сезоне 2019/2020 (закончился 30 июня) с 1 апреля по 30 июня экспорт за пределы ЕАЭС российских зерновых - пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы - был ограничен квотой в 7 млн тонн. Также Минсельхоз проводил зерновые интервенции - продав из госфонда около 1,5 млн тонн зерна. Таким образом ведомство рассчитывало сохранить необходимый объем зерна на внутреннем рынке, не допустить скачка цен на основные культуры, а также потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей для населения.

В новом сезоне интервенционный фонд подвергнется перезагрузке. По поручению президента России Владимира Путина, Минсельхоз прорабатывает вопрос создания вместо него стабилизационного фонда зерна. По словам главы Минсельхоза, его оператором останется "Объединенная зерновая компания".

"Стабилизационный фонд должен быть в первую очередь ориентирован на потребности именно мукомольных предприятий. Также при закупке необходимо учитывать специфику отрасли - хранение должно осуществляться ближе к перерабатывающим заводам, а запасы фонда должны обеспечивать потребность в сырье на несколько месяцев, - пояснил Дмитрий Патрушев.

По предварительным оценкам, размер фонда может составить порядка 2,5-3,5 млн тонн. При этом планируется, что закупки зерна начнутся не раньше следующего сезона и будут носить не единовременный, а поэтапный характер, чтобы исключить негативное влияние на рынок.