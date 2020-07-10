Патрушев: Российский АПК по итогам года вырастет на два процента

В этом году, несмотря на пандемию, сельхозотрасль сохранит положительную динамику развития, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе "Всероссийского дня поля".

По его оценке, индекс производства сельхозпродукции по итогам года составит чуть больше 101%, продукции пищевой промышленности - около 103,3%, напитков - 103%. По предварительной оценке, общий темп роста производства продукции АПК может составить порядка 102% к уровню 2019 года.

"Это будут очень неплохие результаты в текущих условиях, они позволят отчасти компенсировать снижение в других отраслях и в целом помогут быстрее восстановиться отечественной экономике", - считает министр.

По его мнению, российский АПК смог адаптироваться к возникающим вызовам. Однако пандемия все же серьезно отразится на динамике развития отрасли. Это связано с определенным снижением покупательской способности, закрытием традиционных каналов сбыта продукции, заморозкой ряда инвестиционных проектов и другими факторами.