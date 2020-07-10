Песков: В РФ отсутствует шпиономания по сравнению с США и Европой

Шпиономания в России отсутствует по сравнению со странами Европы и США, а общественный резонанс дел в этой сфере связан с ростом открытости и развитием новых СМИ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По сравнению, например, с Европой и Америкой, в России отсутствует шпиономания", - сказал он журналистам.

По его словам, общественный резонанс, связанный с этой темой, объясняется ростом открытости, появлением новых каналов информации, новых СМИ. А дела о шпионаже были всегда и фигурировали в повестке в течение последних десятилетий, добавил Песков.

"Это было всегда, эти дела. Дело в том, что ни для кого не секрет, что иностранные разведки абсолютно не дремлют на территории Российской Федерации. Они днем и ночью работают против российских госслужащих, против российских сотрудников спецслужб и так далее и тому подобное. И также не дремлет и наша контрразведка, которая противодействует этой деятельности", - отметил Песков.