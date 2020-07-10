Помпео не согласился с критикой ООН в отношении убийства Сулеймани

Соединенные Штаты отвергают критику ООН по поводу убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы всегда будут действовать, чтобы защитить Америку. США прозрачны в отношении международно-правовой основы нанесенного удара", - написал американский дипломат в Twitter. Он назвал "ложным" мнение спецдокладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламард, которая ранее поставила под сомнение правомерность решения Трампа о ликвидации высокопоставленного иранца.

Напомним, в начале января в результате операции Пентагона в Багдаде был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. После этого обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась.