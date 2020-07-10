Популярные приложения для iPhone перестали работать по всему миру

Пользователи iOS пожаловались на внезапные сбои в работе популярных приложений и мобильных сервисов, таких как Spotify, Pinterest, Tinder, TikTok, Apple Music, Twitter, Instagram и других.

Как пишет The Verge, проблема может крыться в SDK Facebook, который многие пользователи используют для входа в приложения.

В некоторых случаях удается открыть приложения, если устройство переключено в авиарежим.

Отмечается, что проблема не затронула устройства на базе Android. В Facebook утверждают, что изучают сбой и занимаются его устранением.