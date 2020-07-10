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Популярные приложения для iPhone перестали работать по всему миру

Текст:   Антон Благовещенский
10.07.2020,  
15:40
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи iOS пожаловались на внезапные сбои в работе популярных приложений и мобильных сервисов, таких как Spotify, Pinterest, Tinder, TikTok, Apple Music, Twitter, Instagram и других.

Как пишет The Verge, проблема может крыться в SDK Facebook, который многие пользователи используют для входа в приложения.

В некоторых случаях удается открыть приложения, если устройство переключено в авиарежим.

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Отмечается, что проблема не затронула устройства на базе Android. В Facebook утверждают, что изучают сбой и занимаются его устранением.

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