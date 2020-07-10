Представитель ВОЗ оценила вероятность второй волны COVID-19 в России

"Никто не может дать прогноз, потому что на это влияет очень много факторов. Вероятность есть, что это может случиться и завтра, если все расслабятся и начнут собираться по тысяче человек в одном месте в закрытом помещении. Достаточно того, что там будет один инфицированный", - сказала Вуйнович в интервью РИА Новости.

Эксперт ВОЗ выразила тревогу в связи с тем, что суточный прирост случаев заражения в целом по России не снижается более двух недель. Хотя, например, в Москве, распространение инфекции замедлилось уже в 11 раз по сравнению с пиковым временем в мае, и городские власти объявили о сроках очередных послаблений.

При этом в регионах ситуация различная, и очень многое зависит от сознательности населения.

"В России проживают 145 миллионов человек, и даже если 10 процентов зараженных не будут соблюдать правила - вот откуда и берутся ваши 6 тысяч зараженных в день. Я очень расстроена, потому что ситуация сначала хорошо пошла на спад, а потом опять произошел всплеск. Конечно, эпидемия не находится в этой фазе везде, но даже Москва держится на своих 600 (случаях заражения в день - прим. "РГ") более одной недели", - сказала Вуйнович.

По ее словам, то, что прирост числа заболевших держится на одном уровне и не снижается после двух недель, не является хорошим знаком. Две недели - это средний инкубационный период заболевания, поэтому если в течение этого срока большинство инфицированных прекратит контактировать с окружающими, цепочка распространения вируса будет прервана, и общая заболеваемость пойдет на спад. "Еще есть люди, которые были в контакте с больными и продолжают перемещаться и не самоизолируются. Во многих европейских странах такие люди строго сидели на изоляции", - отметила эксперт.

Показатель заболеваемости должен снижаться. "Хороший знак в том смысле, что этот показатель не растет. Надо, чтобы после двух недель он медленно пошел вниз, а он еще не идет. Так что я осторожна, тревоги еще нет, но если в нескольких регионах ежедневный прирост - 20 случаев, и если на протяжении 15 дней то 20 случаев, то 17, то потом опять 20, это значит, что где-то вирус продолжает распространяться. Это как пожар: вы думаете, что сверху его потушили, а он остался внизу", - подчеркнула Вуйнович.

При этом она особо подчеркнула, что система здравоохранения России достойно выдержала удар эпидемии, и было сделано все возможное, чтобы мобилизовать все ресурсы для лечения всех заболевших.

"С начала эпидемии, когда мы очень мало знали про вирус, российская система здравоохранения сделала абсолютно все возможное, чтобы иметь ресурсы, потенциал для лечения всех людей. Конечно, есть запасники в новых инфекционных больницах, есть хороший опыт", - сказала Вуйнович.

Говоря о возможности второй волны коронавируса в России, представитель ВОЗ выразила мнение, что российская система здравоохранения к этому готова.

"Мне кажется, российская система готова. Рекомендации всем странам были такие, что будьте наготове в случае обнаружения новых случаев, коечный потенциал надо расширять, надо рассматривать различные сценарии. Надеюсь, что в России это будет так и дальше, как было до сих пор", - резюмировала собеседница агентства.

По поводу сохранения резерва инфекционных коек вчера выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что даже на пике эпидемии в целом по стране было задействовано только 10-12 процентов созданного резерва мест в стационарах. И, по его словам, необходимый резерв мест в инфекционных отделениях, будет обязательно поддерживаться.