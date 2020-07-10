Новости

Деньги от продажи "красивых" номеров пополнят бюджеты регионов 11:06
Макет японской гиперзвуковой ракеты засветился на фото 11:00
В Петербурге пожарные спасают исторический Дом Басевича 10:53
Возобновляются съемки "Властелина колец" и "Ковбоя Бибопа" 10:49
Бывшего челябинского вице-губернатора освободили от принудительных работ 10:43
Соцработники Москвы выполнили все заявки горожан во время пандемии 10:39
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep 10:38
В реке Кубань обнаружили тело 16-летней школьницы 10:29
Данные о здоровье москвичей загрузятся в электронную медкарту с телефона 10:28
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 июля 10:26
В Северной Осетии режим ограничений продлили до 20 июля 10:20
В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников 10:14
Помпео не согласился с критикой ООН в отношении убийства Сулеймани 10:12
За сутки в Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 10:11
Путин: Форум "Таврида" стал творческой мастерской для одаренной молодежи 10:11
Россияне стали пить меньше водки и больше вина 10:10
Названы самые продаваемые модели в мире. В лидерах - Toyota 10:09
Синоптики пообещали регионам Урала аномальную жару и грозы 10:00
Президент Болгарии призвал "выгнать мафию" из правительства 09:56
В новосибирском селе ученик зарезал учительницу 09:56
У экс-замминистра ЖКХ Башкирии нашли имущество на 126 миллионов 09:55
В Бурятии врача будут судить за смерть пациента 09:43
Следствие просит арестовать Фургала до 9 сентября 09:39
В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу 09:37
ЗАЗ все-таки будет выпускать автомобили Lada 09:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 09:56
Рубрика: В мире

Президент Болгарии призвал "выгнать мафию" из правительства

Текст: Александр Гацак (София)

В Софии тысячи граждан вышли на протест. Участники акции выступали в защиту президента республики Румена Радева и призывали к отставке правительства.

Премьера Болгарии обвинили в создании "института преступности"

Импульсом к масштабному шествию, блокировавшему движение транспорта в центре болгарской столицы, стала речь главы государства перед собравшимися у президентского дворца. "Благодарю всех, кто сегодня здесь. Вижу людей от разных политических групп, молодых и старых, - обратился Радев к согражданам. - От всех вас зависит, сможем ли мы выгнать мафию из исполнительной власти".

Причиной протеста стало недовольство населения неспособностью властей вывести страну из глубокого экономического кризиса и регулярными коррупционными скандалами. Дополнительным фактором стало обострение противоречий между Радевым и фактическим руководителем государства премьером Бойко Борисовым, выдвинутым правящей партией "Граждане за европейское развитие Болгарии". Среди прочего, их противостояние вчера вылилось в задержание двух высокопоставленных сотрудников администрации президента по подозрению в "ненадежности".

Протест продлился около трех часов. Столкновений митингующих с правоохранительными органами не было.

В помещениях администрации президента Болгарии начались обыски

По поводу акции высказалась председатель ведущей оппозиционной Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова. "Против президента Радева ведется война с первого дня его избрания, - сообщили в пресс-службе политсилы. - Управляющее большинство до сегодняшнего дня не приемлет, что может существовать институт, который по-другому мыслит, имеет другие ценности, борется за другие вещи".

В мире Европа Болгария

Главное сегодня

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
В России предложили изменить размер штрафов для автомобилистов
У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
Пушков предложил ввести санкции против ругающих Россию артистов
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой