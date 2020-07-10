Президент Болгарии призвал "выгнать мафию" из правительства

В Софии тысячи граждан вышли на протест. Участники акции выступали в защиту президента республики Румена Радева и призывали к отставке правительства.

Импульсом к масштабному шествию, блокировавшему движение транспорта в центре болгарской столицы, стала речь главы государства перед собравшимися у президентского дворца. "Благодарю всех, кто сегодня здесь. Вижу людей от разных политических групп, молодых и старых, - обратился Радев к согражданам. - От всех вас зависит, сможем ли мы выгнать мафию из исполнительной власти".

Причиной протеста стало недовольство населения неспособностью властей вывести страну из глубокого экономического кризиса и регулярными коррупционными скандалами. Дополнительным фактором стало обострение противоречий между Радевым и фактическим руководителем государства премьером Бойко Борисовым, выдвинутым правящей партией "Граждане за европейское развитие Болгарии". Среди прочего, их противостояние вчера вылилось в задержание двух высокопоставленных сотрудников администрации президента по подозрению в "ненадежности".

Протест продлился около трех часов. Столкновений митингующих с правоохранительными органами не было.

По поводу акции высказалась председатель ведущей оппозиционной Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова. "Против президента Радева ведется война с первого дня его избрания, - сообщили в пресс-службе политсилы. - Управляющее большинство до сегодняшнего дня не приемлет, что может существовать институт, который по-другому мыслит, имеет другие ценности, борется за другие вещи".