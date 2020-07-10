Президент Боливии заразилась коронавирусом

У временно исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес диагностирован коронавирус. Об этом глава страны заявила в видеобращении, опубликованном на ее странице в Twitter.

"Вместе с членами моей команды мы много работали над тем, чтобы противостоять коронавирусу в стране. Поскольку, многие из моих соратников заразились COVID-19, я также сдала тест, который оказался положительным", - обратилась к своим подписчикам Аньес и добавила, что теперь в течение 14 дней будет находиться на карантине. Аньес, пришедшая к власти в результате госпереворота, заявила, что чувствует себя хорошо и планирует работать удаленно.

Ранее у еще трех высокопоставленных чиновников правительства был выявлен коронавирус. Речь идет о главе кабинета Йерко Нуньесе, министре горнорудной промышленность Хорхе Фернандо Оропесе и министре здравоохранения Эйди Рока.

Накануне Аньес вместе с рядом министров ее кабинета принимала участие в виртуальном заседании президентского совета Андского сообщества. Правда, на кадрах мероприятия она была без защитной маски. О том, заразился ли еще кто-либо из руководства Боливии, пока не сообщается.

Между тем эпидемиологическая ситуация в Боливии остается крайне напряженной. Первые случаи коронавируса в стране выявили ровно 4 месяца назад. С тех пор распространение инфекции пока не удается взять под контроль, несмотря на жесткие карантинные меры. По последним данным боливийского минздрава, в стране подтверждены 42 тысячи 984 случая, 1577 человека скончались. Всего в стране проживает около 11 миллионов человек.