Пушкинский музей открыл для посетителей обычно закрытые пространства

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылся для посетителей 10 июля. После четырехмесячного перерыва музей готов удивлять публику новыми выставками и даже показать то, что обычно скрыто от глаз зрителей. Например, кабинет директора.

Специально к открытию музей подготовил мультимедийный проект "В Пушкинский с Пушкиным", главным героем которого стал, конечно же, поэт, правда графический.

"Александр Сергеевич Пушкин становится таким персонажем, который приглашает посетителей в музей, а затем как ангел-хранитель сопровождает их в каждом из залов. Зрители видят его уже на подходе к музею - образ, придуманный художником Леонидом Тишковым, изображен на афише", - рассказала ТАСС о новом проекте директор музея Марина Лошак.

Виртуальный Пушкин не только проведет зрителей по залам, но и в особой ироничной манере, присущей только ему, расскажет о новых правилах посещения музея.

Впервые посетители смогут побывать там, куда обычно вход запрещен. "Пока таких "сакральных" дверей всего семь, среди них и мой кабинет. Кстати, теперь в нем, рядом со мной на соседнем стуле, сидит и сам Александр Сергеевич", - добавила Лошак.

Посетители увидят, где хранятся коллекции Востока и античности, итальянская живопись, побывают в нумизматическом кабинете и реставрационные мастерские, заглянут в библиотеку и гравюрный кабинет.

Наконец можно будет увидеть вживую выставку шедевров графики "От Дюрера до Матисса", которая открылась онлайн во время пандемии. Экспозиция объединила работы таких художников, как Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Питер Пауль Рубенс, Эдгар Дега, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Казимир Малевич, Марк Шагал. Выставка открыта до 1 ноября.

Также Пушкинский музей продлил работу выставки "Тату". Проследить историю развития татуировки в разных странах мира можно в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков до 27 ноября.

Если собирается в Пушкинский музей, лучше купите билеты заранее онлайн. Из-за новых правил была введена продажа билетов по сеансам, и какое-то время музей сможет принимать в четыре раза меньше посетителей, чем обычно. Для особо забывчивых любителей искусства, в музее открыта дежурная касса. Там же можно приобрести обязательные для всех маски и перчатки. Кстати, музей выпустил защитные маски с изображениями шедевров искусства. Есть маски с Давидом Микеланджело, фрагментами картин Поля Гогена и Эдгара Дега.