Пушков предложил ввести санкции против ругающих Россию артистов

Сенатор Алексей Пушков призвал наказывать рублем ругающих Россию артистов. "Они должны думать, что говорят, и понимать меру своей ответственности", - пояснил политик в эфире ТВЦ. Это касается зарубежных звезд, которые сначала "делают деньги в России, а затем поливают страну грязью".

Необходимо вводить персональные санкции, уверен Пушков. И напомнил, что против ряда зарубежных политиков, настроенных враждебно по отношению к РФ, определенные действия последовали. "Им запрещен въезд в Россию. Считаю, такие же меры следует ввести против артистов", - написал сенатор в Twitter.

Данная инициатива была озвучена политиком на заседании Совета Федерации и получила широкую поддержку сенаторов.