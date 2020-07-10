Пушков предложил ввести санкции против ругающих Россию артистов

Сенатор Алексей Пушков призвал наказывать рублем ругающих Россию артистов. "Они должны думать, что говорят, и понимать меру своей ответственности", - пояснил политик в эфире ТВЦ. Это касается зарубежных звезд, которые сначала "делают деньги в России, а затем поливают страну грязью".
Необходимо вводить персональные санкции, уверен Пушков. И напомнил, что против ряда зарубежных политиков, настроенных враждебно по отношению к РФ, определенные действия последовали. "Им запрещен въезд в Россию. Считаю, такие же меры следует ввести против артистов", - написал сенатор в Twitter.
Данная инициатива была озвучена политиком на заседании Совета Федерации и получила широкую поддержку сенаторов.
Моя подлинная позиция: у нас введены меры против ряда зарубежных политиков, выступающих с враждебных позиций против нашей страны. Им запрещён въезд в Россию. Считаю, такие же меры следует ввести против ЗАРУБЕЖНЫХ артистов, к-ые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 9, 2020