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10.07.2020 10:11
Рубрика: Власть

Путин: Форум "Таврида" стал творческой мастерской для одаренной молодежи

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам форума "Таврида" и выразил уверенность, что общение молодых артистов, музыкантов, писателей пройдет плодотворно, несмотря на ограничения, связанные с профилактикой распространения COVID-19.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"За прошедшее время ваш форум обрел и укрепил свои традиции, стал яркой приметой крымского лета и настоящей творческой мастерской для одаренной, инициативной молодежи, способной воплощать смелые, содержательные идеи в реальные дела и начинания", - говорится в тексте послания, опубликованного на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в нынешнем году в связи с эпидемией коронавируса не все желающие смогли приехать в Крым. "Но уверен, что для вас, юных музыкантов и артистов, поэтов и писателей, актеров и режиссеров, для вашего таланта и созидательной энергии нет преград. И даже в дистанционном формате вы сумеете принять самое активное участие в различных мероприятиях, круглых столах и мастер-классах, обсудить с известными деятелями отечественной культуры и искусства волнующие вас проблемы", - отметил Владимир Путин.

Президент уверен, что форум пройдет успешно, будет содействовать профессиональному становлению участников, поможет им обрести новых соратников и единомышленников. "И конечно, хочу особо отметить вашу волонтерскую деятельность в последние месяцы и дни, когда ваши усилия были, без всякого преувеличения, неоценимы", - заключил президент РФ.

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