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10.07.2020 15:26
Рубрика: Власть

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

Текст: Галина Мисливская

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщает сайт Кремля.

Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, было высказано разочарование в связи с отсутствием динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины. Затрагивалась ситуация в Ливии с акцентом на безальтернативность мирного урегулирования в этой стране.

Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента/ТАСС
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В контексте балканской тематики отмечена необходимость выстраивания всех процессов в регионе с учетом резолюции Совбеза ООН N1244.

Обсуждались также вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие спикеры палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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