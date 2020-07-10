Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится

Президент России Владимир Путин считает, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.

Такое мнение он высказал в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой был показан в пятницу в эфире телеканала "Россия 1".

"Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться", - сказал президент.

Он также объяснил, почему надо уважительно относиться к зарубежным партнерам, даже если язык международного общения выходит за нормативные рамки.

"Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть, как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают и ей размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями", - отметил Владимир Путин.