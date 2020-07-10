Работодатели повышают планку: названы самые высокие зарплаты июля

В июле средний уровень заработной платы в предложениях работодателей был на 8% выше, чем в феврале 2020 года, и на 14% выше, чем годом ранее. Топ предлагаемых зарплат с присутствием на рабочем месте оказался на 100 тысяч рублей выше, чем топ денежного вознаграждения вакансий на "удаленке". Это следует из данных, предоставленных российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter (hh.ru).

По данным hh.ru, ситуация на рынке труда приходит в норму постепенно. "По итогам июня количество вакансий выросло на 55% по сравнению с июнем прошлого года и на 34% по сравнению с маем 2020 года. А по сравнению с показателями февраля 2020 года (последнего благополучного месяца, предшествовавшего массовой изоляции и экономическому спаду из-за эпидемии) их стало на 52% больше", - говорится в сообщении.

Рекрутеры отмечают, что по различным профессиям ситуации отличаются, а в наиболее пострадавших отраслях экономики однозначного роста спроса на персонал пока не наблюдается.

В сфере искусства, развлечений и массмедиа в июне этого года вакансий на 14% меньше, чем в том же месяце 2019 года (в сравнении с февралем 2020 года - тоже меньше на 14%), отмечают аналитики. В секторе авиаперевозок - меньше на 12% (рост на 3%). В гостиничном бизнесе вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 11% (по сравнению с февралем рост на 7%), в общественном питании - меньше на 5% (по сравнению с февралем рост на 4%).

В туристической сфере в июне вакансий от года к году было на 25% больше, но по сравнению с февралем текущего года - меньше на 6%. В сфере фитнеса и индустрии красоты количество вакансий сохраняется на том же уровне, что и годом ранее - плюс 1% (по сравнению с февралем снижение на 3%).

"По сравнению с маем текущего года снижается количество вакансий в медицинской сфере", - подчеркивается в сообщении hh.ru. Аналитики связывают это с передышкой в активной борьбе с COVID-19.

По данным HeadHunter, в июне работодатели готовы были платить много следующим специалистам: продакт-менеджеру мобильного приложения (от 300 тысяч до 400 тысяч рублей на руки); региональным менеджерам по активным продажам и работе с клиентами, а также руководителю отдела по работе с федеральными сетями в Москве (от 300 тысяч рублей); Javascript девелоперу и ведущему iOS разработчику (от 280 тысяч рублей).

Интересно, что топ зарплат работы, предлагаемой в офлайне, на 100 тысяч рублей выше, чем топовые зарплаты для удаленной работы. Так, самая высокооплачиваемая вакансия, по данным hh.ru, "на удаленке" начинается от 240 тысяч до 300 тысяч рублей, и соответствует третьей позиции оплаты, предлагаемой с работой в офисе. Эту сумму предлагают по той же специальности Javascript девелопер, но "на удаленке". Топ-два работы из дома - фронтенд-разработчику работодатели готовы платить от 210 тысяч рублей на руки. PHP-девелоперу от 200 тысяч рублей на руки, главному UX дизайнеру от 180 тысяч рублей до вычета налогов, руководителю отдела маркетинга - от 120 тысяч до 200 тысяч рублей до вычета налогов. Дизайнеру интерфейсов и руководителю digital-маркетинга от 150 тысяч и 120 тысяч рублей соответственно.

Эксперты отмечают, что все чаще в топ по зарплатам стали попадать рабочие специальности. Так геодезист в Кирове, согласившись на вакансию, может заработать от 300 тысяч рублей на руки в месяц. Шеф-повар в Сочи 150-200 тысяч рублей. Машинист перегружателя асфальтовой смеси (со специализацией Roadtec Shuttle SB2500D) в Москве - от 150 тысяч рублей до вычета налогов, а сантехник от 140 тысяч рублей. Токарю-расточнику в Санкт-Петербурге работодатели предлагают от 120 тысяч рублей в месяц на руки, автослесарю в Москве - от 100 тысяч рублей до вычета налогов.

Медицинские специальности, согласно данным hh.ru, хотя и закрепили свое присутствие в топ-10 востребованных у работодателей профессионалов, в денежном эквиваленте пока остаются в конце списка. Например, по итогам июня, врач травматолог-ортопед в Санкт-Петербурге мог получить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей на руки а его коллега - врач здравпункта Нарьян-Мар, Ямал и еще двух пунктов при условии дистанционной и сезонной работы - до 150 тысяч рублей на руки.