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10.07.2020 16:41
Рубрика: Общество

Анастасия Ракова: У 21,7% москвичей формируется иммунитет к COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Антитела к коронавирусной инфекции обнаружены уже у 21,7% москвичей. Об этом сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, комментируя, как идет в столице формирование популяционного иммунитета. Она рассказала:

Фото: Министерство обороны РФ
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- Мы продолжаем масштабный проект по исследованию популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Завершился четвертый этап, по результатам которого мы видим, что число горожан с антителами к COVID-19 продолжает увеличиваться и теперь составляет 21,7%. При этом темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели - с 2,5 до 1,8%. Это вполне закономерно, поскольку заболеваемость среди москвичей также снижается: анализ в период исследования популяционного иммунитета показал снижение доли болеющих жителей по данным ИХЛА-тестирования - с 3,9 до 3,1%, а по ПЦР-исследованиям - с 2,4% до 1,2%.

Интересно, что увеличение доли жителей, у которых выработались антитела к COVID-19, фиксируется как в целом по Москве, так и в разрезе административных округов. Напомним, проверить наличие у себя антител на коронавирус может любой житель Москвы. Для этого нужно записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к заболеванию. Месяц назад в Москве был запущен совместный проект с работодателями. Они могут протестировать сотрудников на антитела к коронавирусной инфекции методом ИФА (ИХЛА), поучаствовав в эксперименте по созданию государственно-частного партнерства. Работодатель берет на себя расходы только по организации забора крови, а исследование проводится бесплатно за счет бюджета города.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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