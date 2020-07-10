Бывшую сотрудницу банка осудили за обман 457 вкладчиков

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор экс-сотруднице одного из коммерческих банков, которая умудрилась обмануть 457 человек на сумму 420 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Суд приговорил 29-летнюю жительницу Кировской области Дарью Южакову к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В счет возмещения имущественного вреда с нее взысканы денежные средства в сумме свыше 420 миллионов рублей.

Она осуждена за совершение 457 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса - мошенничество, совершенное организованной группой. Суд установил, что в должности руководителя московского кредитно-кассового офиса банка обвиняемая под предлогом открытия вкладов физическим лицам выдавала якобы заключенные от имени банка договоры банковских вкладов, соответствующие приходные кассовые документы, подтверждающие внесение физическими лицами в кассу кредитного учреждения наличных денежных средств.

Однако полученные от деньги в кассу банка не вносила, а похищала. Сведений о вкладчиках в базу банка она также не вносила. В результате после отзыва в ноябре 2016 года лицензии у банка вкладчикам было отказано в выплате возмещения. Она скрывалась и была объявлена в международный розыск. Но 18 января 2018 года Южакова была задержана, а затем экстрадирована в Россию. Вину она признала. После расследования Агентство по страхованию вкладов возместило ущерб обманутым вкладчикам.