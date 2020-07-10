Новости

Эрдоган дал две недели для переоборудования Святой Софии в мечеть 21:42
За неделю пожарными ликвидировано 574 возгорания в лесах РФ 21:28
Бывшую сотрудницу банка осудили за обман 457 вкладчиков 21:16
Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится 21:15
РФ и КНР заблокировали в СБ ООН западный проект резолюции о помощи Сирии 21:02
Захарова: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии политически ангажирован 20:39
Минфин подготовил законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли 20:29
Трамп: США не планируют вторую фазу торговой сделки с Китаем 20:13
В России в нормативное состояние приведено 6,5 тысячи км автотрасс 20:12
Голикова: Россиянам нужно активнее прививаться от гриппа 20:01
Минюст отверг обвинения в причастности РФ к крушению Boeing на Украине 19:53
Росавиация озвучила условия для открытия зарубежного авиасообщения 19:43
В Заполярье падение оптовых цен на рыбу не сказалось на рознице 19:42
Голикова: Создание вакцины против COVID-19 идет по графику 19:28
Олег Тиньков рассказал об успешной пересадке костного мозга 19:22
Тарифы связи выросли в России за год на 4% 19:08
Рыбаки-любители Ленобласти предложили изменить правила рыболовства 18:41
В Петербурге станцию метро "Новокрестовская" переименуют в "Зенит" 18:28
Тедеско дисквалифицирован до конца чемпионата России 18:23
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 18:19
Трейлер фильма о Никола Тесле вышел в день его рождения 18:12
Возобновились перевозки в Крым по "единому" билету 18:05
Украинского посла вызвали в МИД Грузии из-за демарша Саакашвили 17:53
В Ярославской области открываются рестораны 17:33
Раскрыт секрет изготовления идеального "александрийского" стекла 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 21:16
Рубрика: Происшествия

Бывшую сотрудницу банка осудили за обман 457 вкладчиков

Текст: Владимир Баршев

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор экс-сотруднице одного из коммерческих банков, которая умудрилась обмануть 457 человек на сумму 420 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Суд приговорил 29-летнюю жительницу Кировской области Дарью Южакову к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В счет возмещения имущественного вреда с нее взысканы денежные средства в сумме свыше 420 миллионов рублей.

Мосгорсуд продлил арест основателю ГК "Новый поток" до 13 октября

Она осуждена за совершение 457 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса - мошенничество, совершенное организованной группой. Суд установил, что в должности руководителя московского кредитно-кассового офиса банка обвиняемая под предлогом открытия вкладов физическим лицам выдавала якобы заключенные от имени банка договоры банковских вкладов, соответствующие приходные кассовые документы, подтверждающие внесение физическими лицами в кассу кредитного учреждения наличных денежных средств.

Однако полученные от деньги в кассу банка не вносила, а похищала. Сведений о вкладчиках в базу банка она также не вносила. В результате после отзыва в ноябре 2016 года лицензии у банка вкладчикам было отказано в выплате возмещения. Она скрывалась и была объявлена в международный розыск. Но 18 января 2018 года Южакова была задержана, а затем экстрадирована в Россию. Вину она признала. После расследования Агентство по страхованию вкладов возместило ущерб обманутым вкладчикам.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин: Противостояние на международной экономической арене продолжится
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах
Верховный суд разъяснил порядок возмещения ущерба при ДТП
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске