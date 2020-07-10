Новости

Деньги от продажи "красивых" номеров пополнят бюджеты регионов 11:06
Макет японской гиперзвуковой ракеты засветился на фото 11:00
В Петербурге пожарные спасают исторический Дом Басевича 10:53
Возобновляются съемки "Властелина колец" и "Ковбоя Бибопа" 10:49
Бывшего челябинского вице-губернатора освободили от принудительных работ 10:43
Соцработники Москвы выполнили все заявки горожан во время пандемии 10:39
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep 10:38
В реке Кубань обнаружили тело 16-летней школьницы 10:29
Данные о здоровье москвичей загрузятся в электронную медкарту с телефона 10:28
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 июля 10:26
В Северной Осетии режим ограничений продлили до 20 июля 10:20
В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников 10:14
Помпео не согласился с критикой ООН в отношении убийства Сулеймани 10:12
За сутки в Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 10:11
Путин: Форум "Таврида" стал творческой мастерской для одаренной молодежи 10:11
Россияне стали пить меньше водки и больше вина 10:10
Названы самые продаваемые модели в мире. В лидерах - Toyota 10:09
Синоптики пообещали регионам Урала аномальную жару и грозы 10:00
Президент Болгарии призвал "выгнать мафию" из правительства 09:56
В новосибирском селе ученик зарезал учительницу 09:56
У экс-замминистра ЖКХ Башкирии нашли имущество на 126 миллионов 09:55
В Бурятии врача будут судить за смерть пациента 09:43
Следствие просит арестовать Фургала до 9 сентября 09:39
В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу 09:37
ЗАЗ все-таки будет выпускать автомобили Lada 09:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 10:28
Рубрика: Общество

Данные о здоровье москвичей загрузятся в электронную медкарту с телефона

Текст: Любовь Проценко

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что электронная медкарта доступна москвичам в мобильном приложении. С гаджета можно в нее автоматически подгружать данные о состоянии здоровья.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Роспотребнадзор попросили ускорить открытие детских оздоровительных лагерей

- В мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" горожане получили полный доступ к сведениям о своем здоровье - вся информация из электронной медкарты доступна на смартфоне. В приложении можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей с 2017 года, посмотреть результаты лабораторных исследований с 2019 года, результаты КТ, МРТ, флюорографии и других инструментальных исследований с 2020 года. Кроме того, получить выписки из стационаров с 2019 года и с данными прививочной карты ребенка. Все эти меддокументы из мобильного приложения можно скачать и отправить через электронную почту или мессенджеры. Мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" можно скачать в AppStore и Google Play, - отметила Ракова.

Полезно москвичам мобильное приложение и тем, что с его помощью можно записаться к врачу и на лабораторные исследования по направлениям, просматривать выписанные рецепты и записи к специалистам, а также отменять и переносить их. Есть у пользователей и возможность настроить уведомления о предстоящих посещениях врача - чтобы точно не забыть о приеме, а также включить оповещение об открытии записи к специалисту - это позволит выбрать удобную дату и время приема. Талон печатать не нужно, достаточно открыть запись в приложении.

Могут жители столицы и сами следить за своим здоровьем. Например, вносить в карту через смартфон данные о температуре тела и уровне кислорода и сахара в крови, пульсе, артериальном давлении.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
В России предложили изменить размер штрафов для автомобилистов
У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
Пушков предложил ввести санкции против ругающих Россию артистов
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет