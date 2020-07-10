Данные о здоровье москвичей загрузятся в электронную медкарту с телефона

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что электронная медкарта доступна москвичам в мобильном приложении. С гаджета можно в нее автоматически подгружать данные о состоянии здоровья.

- В мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" горожане получили полный доступ к сведениям о своем здоровье - вся информация из электронной медкарты доступна на смартфоне. В приложении можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей с 2017 года, посмотреть результаты лабораторных исследований с 2019 года, результаты КТ, МРТ, флюорографии и других инструментальных исследований с 2020 года. Кроме того, получить выписки из стационаров с 2019 года и с данными прививочной карты ребенка. Все эти меддокументы из мобильного приложения можно скачать и отправить через электронную почту или мессенджеры. Мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" можно скачать в AppStore и Google Play, - отметила Ракова.

Полезно москвичам мобильное приложение и тем, что с его помощью можно записаться к врачу и на лабораторные исследования по направлениям, просматривать выписанные рецепты и записи к специалистам, а также отменять и переносить их. Есть у пользователей и возможность настроить уведомления о предстоящих посещениях врача - чтобы точно не забыть о приеме, а также включить оповещение об открытии записи к специалисту - это позволит выбрать удобную дату и время приема. Талон печатать не нужно, достаточно открыть запись в приложении.

Могут жители столицы и сами следить за своим здоровьем. Например, вносить в карту через смартфон данные о температуре тела и уровне кислорода и сахара в крови, пульсе, артериальном давлении.