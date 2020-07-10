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10.07.2020 15:51
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд продлил арест основателю ГК "Новый поток" до 13 октября

Текст: Владимир Баршев

Московский городской суд продлил срок ареста до 13 октября основателю и владельцу группы компаний "Новый поток" Дмитрию Мазурову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, растрате и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Напомним, дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено после заявления главы Сбербанка Германа Грефа. Согласно материалам дела, Сбербанк выдал кредит на 29 миллионов долларов, что по курсу ЦБ составляло свыше 1,8 миллиардов рублей. Этот кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению.

Также он обвиняется в растрате 473 миллионов рублей и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным СМИ, пять лет назад он избил модель в Тюмени. Свою вину Мазуров не признает.

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