Названа дата открытия парка развлечений "Остров мечты"

Первое время парк будет работать с ограничениями: на большинстве аттракционов количество доступных посадочных мест будет снижено вдвое, а на шоу-программах вводится безопасная схема рассадки. В кафе и ресторанах на территории парка также будет сокращено количество посадочных мест. При покупке билетов, посещении аттракционов и шоу тематического парка "Острова мечты" появилась разметка, которая подсказывает, где остановиться для соблюдения социальной дистанции.

В преддверии открытия в парке проведена полная дезинфекция. При входах в здание, у аттракционов, в тематических магазинах, кафе, ресторанах и уборных установили порядка 200 навесных и напольных дезинфекторов, а также дозаторов для антисептика.

Как рассказали в пресс-службе парка, ежедневно в "Острове мечты" будет расходоваться более 140 литров обеззараживающего средства. На территории сотрудникам и посетителям необходимо носить защитные маски и перчатки.

Операционный директор тематического парка "Остров мечты" Клаудио Ди Капуа отмечает, что для наиболее эффективных норм безопасности временно отменят часть развлечений, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. К примеру, пока не будет парада героев и сессии Meet&greet, а также останется закрыта детская площадка в тематической зоне "Деревня Смурфиков". После полного снятия ограничительных мер все активности заработают в обычном режиме.

Напомним, вход на территорию городского променада и ландшафтного парка свободный. Они работают ежедневно с 10.00 до 22.00. Режим работы тематического парка - ежедневно с 12.00 до 22.00. Льготные билеты в кассах будут доступны с момента открытия парка.