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10.07.2020 13:38
Рубрика: Экономика

Названа дата запуска скоростной "Ласточки" из Москвы в Кострому

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Первый скоростной поезд "Ласточка" отправится из Москвы в Кострому 17 июля, благодаря новой электричке время в пути сократится на треть.

Из Ярославля в Москву поедет "Ласточка"

ОАО "РЖД" приняло решение о запуске скоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Костромой, сообщает пресс-служба компании.

- "Ласточки" № 716/715 в комплектации "Премиум" будут курсировать 5-вагонными составами ежедневно. В первую поездку из Москвы поезд отправится 17 июля, из Костромы - 18 июля, - говорится в сообщении.

Время в пути составит 4 часа 7 минут. Ранее расстояние до Москвы самый быстрый поезд преодолевал более чем за 6 часов.

Запуска "Ласточки" костромичи ждали несколько лет. Жители региона неоднократно требовали наладить высокоскоростное железнодорожное сообщение со столицей.

Фото: Кирилл Широков
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Скоростные поезда "Ласточка" № 716 будут отправляться с Ярославского вокзала Москвы в 15:10, и прибывать в Кострому в 19:17. Из Костромы "Ласточка" № 715 будет выходить в 07:12 и прибывать в Москву в 11:19. В пути предусмотрены две остановки - на станциях Ярославль и Нерехта.

Классов обслуживания в поезде будет три: бизнес, эконом и базовый. Стоимость билета на "Ласточку", в зависимости от класса обслуживания, составит от 799 рублей. В компании уточняют, что при оформлении билетов по тарифу "туда-обратно" обратный билет обойдется покупателю дешевле на 20 процентов, а для пассажиров моложе 21 года и старше 60 лет стоимость билета будет снижена на треть.

Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в вагонах электропоезда будут предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, пригодные для посадки с низких платформ.

В компании убеждены, что запуск скоростного электропоезда даст новый импульс развитию туризма в регионе.

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