Сергей Собянин: Реставрация Дома Наркомфина завершена

Наконец это свершилось: реставрация Дома Наркомфина, памятника советского конструктивизма, судьба которого тревожила не только российскую, но и мировую общественность, завершена. А ведь еще недавно он входил в 100 мировых объектов культуры, которые могут быть утеряны для мировой культуры, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Осмотрев легендарный памятник, глава города поблагодарил реставраторов и архитекторов за многолетний труд, за тщательно выполненный в соответствии со всеми требованиями проект, которые предъявлялись к нему. Но самым счастливым, наверное, сейчас чувствует себя архитектор Алексей Гинзбург, который в 2017 году возглавил реставрационные работы на Новинском бульваре. Он внук архитектора Моисея Гинзбурга, автора проекта Дома Наркомфина.

"Дед умер в 1946-м, а я родился в 1969-м, - рассказывал он корреспонденту "РГ". - Отец, Владимир Гинзбург, известный московский архитектор, водил меня в Дом Наркомфина еще маленьким. Благодаря его рассказам я понял, в чем его ценность и достоинства. Но еще долго осмысливал, почему, несмотря на обилие построек эпохи конструктивизма в Москве, именно о Доме Наркомфина и еще Доме Мельникова написано столько книг и исследований, почему именно к ним идет большинство туристов из всех стран. Их авторы смогли почувствовать и выразить в своих проектах дух времени и потребности людей новой эпохи".

Предназначался этот дом для работников Народного комиссариата финансов СССР. Архитекторы той поры его называли "домом переходного типа"- от старого уклада жизни к новому коммунистическому быту. Авторы проекта предполагали, что значительную часть свободного времени обитатели дома будут проводить в общественных местах - спортивном центре, столовой, коридорах. Для отдыха на открытом воздухе жильцы использовали лоджию на втором этаже, соединенную с коридором, а также плоскую кровлю с солярием и цветником. Питаться они должны были в общей столовой. Но и в квартирах была предусмотрена возможность оборудовать собственную кухню. Но уже через несколько лет после постройки практически все трехкомнатные квартиры были превращены в коммуналки, а коммунальный корпус с прачечной исключили из состава жилого комплекса. Сначала его переделали под типографию, а позже приспособили под конструкторское бюро. Но хуже всего было то, что на протяжении более 80 лет в здании на Новинском бульваре ни разу не проводился ни капитальный ремонт, ни реставрация.

Работы по его восстановлению начались лишь в апреле 2017 года. В ходе их демонтировали всем поздние надстройки и пристройки, воссоздали объемно-планировочную структуру корпусов и историческую цветовую гамму фасадов. Часть первого этажа жилого корпуса, задуманную авторами как свободное пространство с сеткой колонн-опор, раскрыли от поздних пристроек. Благодаря этому зданию вернули один из его главных признаков - композицию "дома-корабля". Теперь здесь историческая планировка с галереей, вестибюльной группой, лестницей. Кроме того, вновь появилось и большое открытое рекреационное пространство.

По сохранившимся чертежам воссозданы фасады, в частности, витраж коммунального корпуса, оригинальные приямки со световыми фонарями, предназначенные для освещения подвальных помещений жилого и коммунального корпусов, оригинальные цветочницы жилого корпуса, оконные и дверные блоки, элементы инженерных коммуникаций, винтовая лестница на кровле, ограждения балконов и кровли.

Восстановлена и историческая планировка коммунального корпуса - двусветные пространства залов, освещаемые стеклянной стеной-экраном, сетка несущих колонн, исторический объём лестницы, объединяющий все этажи корпуса, крытый переход в жилой корпус. В подвале коммунального корпуса устроен подъёмник с доступом на каждый этаж.

В результате теперь это снова жилой дом, квартиры в котором, как заметил Сергей Собянин, все раскуплены: "И это очень важно - памятник должен служить людям, должен быть приспособлен для современного использования, при этом не утратив своей ценности". Жилые ячейки - так они здесь назывались - площадью от 30 до 120 квадратных метров. При реставрации в них сохранены оригинальная двухуровневая планировка и высота потолков от трех до пяти метров. Есть и так называемые "именные" квартиры: квартира Дейнеки, квартира Гинзбурга, квартира Милютина. В проект реставрации заложена и отделка квартир. Поскольку первые желающие купить квартиры в Доме Наркомфина появились задолго до завершения работ, им было предложено два варианта отделки: нейтральный и реставрационный. В первом случае стены квартир были покрашены в цвет фасадов, на пол было положено дерево.

Реставрационная отделка квартир включила в себя полное восстановление первоначальных цветов стен и потолков. Специалисты провели большую работу по выявлению первых покрасок, которые, по задумке архитекторов, учитывали психофизиологическое воздействие на человека. Плоскости к западу красились в теплые тона, к востоку - в холодные. Алексей Гинзбург как главный архитектор проекта реставрации встретился и побеседовал с каждым потенциальным покупателем квартир, рассказал об идеях, заложенных в дом, его интерьерах. В итоге более 30% будущих жильцов выбрали реставрационную отделку.

На седьмом этаже жилого корпуса будут оборудованы два номера категории "сьют" - с гостиной, спальней и кухней. Снять их и некоторое время пожить в историческом здании сможет любой желающий. В настоящее время там идет отделка номеров.

Как и в тридцатые годы прошлого века, кровля жилого корпуса будет эксплуатируемой, на ней предполагается оборудовать солярий и рекреационную зону для собственников квартир и гостей, временно проживающих в гостиничных номерах. В вестибюльной группе планируется разместить музейную экспозицию, посвященную истории и реставрации Дома Наркомфина.

В коммунальном корпусе, включая его эксплуатируемую кровлю, планируется открыть кафе, книжные магазины, площадки для проведения культурно-досуговых мероприятий для детей и взрослых. Окружающая Дом Наркомфина территория благоустроена как прогулочная зона с видовыми площадками и оригинальной системой озеленения.