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10.07.2020 10:06
Рубрика: Власть

Сергунина: Более 60 тысяч раз воспользовались аудиогидом приложения "Узнай Москву"

Текст: Любовь Проценко
Более 60000 раз воспользовались аудиогидом приложения "Узнай Москву". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Она напомнила, что аудиогид мобильного приложения "Узнай Москву" появился в 2019 году и за минувший год им воспользовались 61,6 тысячи раз.

Пользователям оказались интересными истории 1,1 тысячи столичных зданий, о которых он рассказывает, приятно было прогуляться по тематическим маршрутам - по саду "Эрмитаж" и Большой Дмитровке, узнавая подробности их создания.

Сергунина рассказала:

- Чем удобен мобильный аудиогид? Его можно слушать в любом месте и в любое время - на прогулке, находясь непосредственно у знаменитого здания, или у себя дома, занимаясь повседневными делами. Что бы вы ни выбрали, рассказ об архитектуре, а заодно об истории нашего города, будет все таким же интересным.

Фото: iStock
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Самой популярной с июля 2019 года оказалась история гостиницы "Боярский двор". Архитектор Ф.О. Шехтель за это здание, построенное на рубеже XVIII и XIX веков, был удостоен звания академика.

Популярен и рассказ о знаменитом "Доме под юбкой" на Тверской улице. Здание построено по проекту зодчего А.Г. Мордвинова и инженера П.А. Красильникова в 1940 году. До 1958-го его угловую башню украшала статуя балерины - отсюда и неофициальное название. В этом доме жили пианист А.В. Гольденвейзер и скульптор С.Т. Конёнков. Ныне в квартире пианиста и мастерской скульптора созданы музеи, посвященные их творчеству.

В тройку лидеров по прослушиваниям вошла мини-аудиоэкскурсия по стации метро "Маяковская". Она открылась 11 сентября 1938 года в составе второй очереди Московского метрополитена, а уже в 1939 году получила Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке. В годы Великой Отечественной войны "Маяковская" служила бомбоубежищем.

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