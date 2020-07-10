Сергунина: Более 60 тысяч раз воспользовались аудиогидом приложения "Узнай Москву"

Более 60000 раз воспользовались аудиогидом приложения "Узнай Москву". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Она напомнила, что аудиогид мобильного приложения "Узнай Москву" появился в 2019 году и за минувший год им воспользовались 61,6 тысячи раз.

Пользователям оказались интересными истории 1,1 тысячи столичных зданий, о которых он рассказывает, приятно было прогуляться по тематическим маршрутам - по саду "Эрмитаж" и Большой Дмитровке, узнавая подробности их создания.

Сергунина рассказала:

- Чем удобен мобильный аудиогид? Его можно слушать в любом месте и в любое время - на прогулке, находясь непосредственно у знаменитого здания, или у себя дома, занимаясь повседневными делами. Что бы вы ни выбрали, рассказ об архитектуре, а заодно об истории нашего города, будет все таким же интересным.

Самой популярной с июля 2019 года оказалась история гостиницы "Боярский двор". Архитектор Ф.О. Шехтель за это здание, построенное на рубеже XVIII и XIX веков, был удостоен звания академика.

Популярен и рассказ о знаменитом "Доме под юбкой" на Тверской улице. Здание построено по проекту зодчего А.Г. Мордвинова и инженера П.А. Красильникова в 1940 году. До 1958-го его угловую башню украшала статуя балерины - отсюда и неофициальное название. В этом доме жили пианист А.В. Гольденвейзер и скульптор С.Т. Конёнков. Ныне в квартире пианиста и мастерской скульптора созданы музеи, посвященные их творчеству.

В тройку лидеров по прослушиваниям вошла мини-аудиоэкскурсия по стации метро "Маяковская". Она открылась 11 сентября 1938 года в составе второй очереди Московского метрополитена, а уже в 1939 году получила Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке. В годы Великой Отечественной войны "Маяковская" служила бомбоубежищем.