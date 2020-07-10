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10.07.2020 10:39
Рубрика: Общество

Соцработники Москвы выполнили все заявки горожан во время пандемии

Текст: Любовь Проценко

Московские соцработники выполнили все заявки горожан на соцуслуги во время пандемии. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, подчеркнув, что соцработники отработали все 100% заявок, поступивших за период самоизоляции на горячую линию Комплекса социального развития по вопросам коронавируса. Поступило же от горожан более 500 тысяч обращений.

Фото: РИА Новости
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Анастасия Ракова напомнила, что с начала введения в столице режима повышенной готовности по указу мэра Москвы социальные службы взяли на себя обеспечение соцуслугами всех москвичей из группы риска - старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, которые находились на самоизоляции. За это время к постоянным получателям услуг центров социального обслуживания добавились более 1,8 млн потенциальных получателей, которые до пандемии не обращались в соцслужбы.

Продукты питания, технические средства реабилитации, лекарства доставляли им около 10 тысяч соцпомощников и 1,5 тысячи волонтеров. Заммэра сказала:

- В период пандемии социальные работники объединили усилия с волонтерами. Они смогли обеспечить всем необходимым более 1,8 млн москвичей на самоизоляции. 100% заявок, поступивших на горячую линию, выполнены - это более 500 тысяч. Социальные помощники не просто оказывали соцподдержку жителям - они смогли найти индивидуальный подход к каждому.

Заявки поступали на линию Комплекса социального развития по вопросам COVID-19 и в территориальные центры социального обслуживания. Сотрудники линии не только принимали обращения, но дарили уверенность и спокойствие жителям.

Всего с конца марта по 21 июня на горячую линию поступило около 1,3 млн звонков. Из них 65% касались получения консультаций по различным вопросам, 29% - заявки на помощь на дому, 4% - вопросы по больничным листам и 2% - обращения за психологической помощью.

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