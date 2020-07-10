Соцработники Москвы выполнили все заявки горожан во время пандемии

Московские соцработники выполнили все заявки горожан на соцуслуги во время пандемии. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, подчеркнув, что соцработники отработали все 100% заявок, поступивших за период самоизоляции на горячую линию Комплекса социального развития по вопросам коронавируса. Поступило же от горожан более 500 тысяч обращений.

Анастасия Ракова напомнила, что с начала введения в столице режима повышенной готовности по указу мэра Москвы социальные службы взяли на себя обеспечение соцуслугами всех москвичей из группы риска - старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, которые находились на самоизоляции. За это время к постоянным получателям услуг центров социального обслуживания добавились более 1,8 млн потенциальных получателей, которые до пандемии не обращались в соцслужбы.

Продукты питания, технические средства реабилитации, лекарства доставляли им около 10 тысяч соцпомощников и 1,5 тысячи волонтеров. Заммэра сказала:

- В период пандемии социальные работники объединили усилия с волонтерами. Они смогли обеспечить всем необходимым более 1,8 млн москвичей на самоизоляции. 100% заявок, поступивших на горячую линию, выполнены - это более 500 тысяч. Социальные помощники не просто оказывали соцподдержку жителям - они смогли найти индивидуальный подход к каждому.

Заявки поступали на линию Комплекса социального развития по вопросам COVID-19 и в территориальные центры социального обслуживания. Сотрудники линии не только принимали обращения, но дарили уверенность и спокойствие жителям.

Всего с конца марта по 21 июня на горячую линию поступило около 1,3 млн звонков. Из них 65% касались получения консультаций по различным вопросам, 29% - заявки на помощь на дому, 4% - вопросы по больничным листам и 2% - обращения за психологической помощью.