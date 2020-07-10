Стало известно, как благоустроят территории возле станций МЦД в Москве

Удобными для автомобилистов и пешеходов сделают в этом году территории возле четырех станций Московских центральных диаметров - "Курьяново", "Печатники" и "Щукинская" МЦД-2, а также станции МЦД-1 "Славянский бульвар". Об этом сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, общая площадь благоустройства составит 12,5 гектара.

Станции расположены в районах Щукино, Марьино, Фили-Давыдково и Печатники, где проживает более 300 тысяч человек. Местные жители неоднократно обращались с просьбами привести в порядок территории, поэтому в проектах благоустройства были учтены их пожелания.

"Сейчас дорога к новым станциям МЦД не очень удобная - плохие тротуары, недостаточное освещение. В ходе благоустройства тротуары приведут в порядок, их общая площадь составит 15 тысяч квадратных метров, а также заменят асфальт на проезжей части, - рассказал Петр Бирюков. - Установят малые архитектурные формы и разобьют газоны". Также будут организованы парковки с удобными заездами и выездами, обновят освещение, а на остановках общественного транспорта можно будет зарядить гаджеты.

Как подчеркнул глава комплекса городского хозяйства, после завершения работ дорога к станциям станет не только удобной, но и безопасной.

Напомним, что в минувшем году были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности и благоустройству территории вблизи 26 станций МЦД-1 и МЦД-2, общей площадью 67,1 гектара.