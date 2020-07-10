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10.07.2020 11:48

Стартовала первая смена онлайн-лагеря "Дружба" профсоюза НВАЭС

"3D - Дружба! Драйв! Движение!" - уникальный онлайн-проект лагеря "Дружба" профсоюза Нововоронежской АЭС начал свою работу.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В условиях пандемии, когда личное общение ограничено, Нововоронежская АЭС и Профсоюз Нововоронежской АЭС открыли для детей летний лагерь в режиме онлайн.

Одну неделю дети проведут в компании старых и новых друзей, будут веселиться вместе с любимыми вожатыми. Всё самое яркое и интересное теперь в новом формате: песни под гитару, мастер-классы, дискотеки в прямом эфире.

Каждый из семи дней посвящен определенной теме: театральное мастерство, уроки моды, кулинарные мастер-классы, музыкальные импровизации, интересные игры и т.д. Все необходимые материалы предоставлены организаторами заранее.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Распорядок дня построен так, что ребенок не находится всё время за монитором компьютера. Задания каждого дня подразумевают офлайн-активность: изготовление поделок, подготовка к играм и представлениям.

Дети научатся самостоятельно планировать свое время, выполнять задания без компьютера, под чутким руководством вожатых станут более пунктуальными и ответственными.

На протяжении всей смены ребята будут набирать баллы, которые на церемонии закрытия можно обменять на памятные подарки.

"Несмотря на ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, мы не могли оставить наших детей без долгожданной встречи с друзьями и любимыми вожатыми лагеря "Дружба". В 2018 году мы открыли этот лагерь после 20-летнего перерыва. За два лета в нем отдохнули более тысячи детей атомщиков. В этот раз предусмотрено пять онлайн-смен. Родители оплатили всего 10% стоимости путёвки", - отметил председатель Профсоюза Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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