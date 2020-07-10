В Калужской области пострадавший в ДТП напал на прибывших медиков

Калужской полицией возбуждено уголовное дело за нападение на бригаду скорой помощи. На медиков внезапно набросился пострадавший в дорожной аварии, сообщает сайт УМВД по региону.

Ночью на станцию скорой помощи поступил вызов на дорожно-транспортное происшествие. Водитель, не справившись с управлением автомобилем, врезался в металлическое ограждение. Прохожие заметили, что молодой человек в машине без сознания, и вызвали "скорую".

Бригада медиков, приехавшая на место ДТП, начала оказывать пострадавшему первую помощь. Однако, молодой человек, как только пришел в себя, внезапно набросился с кулаками на фельдшера. За женщину вступился водитель скорой помощи. Пострадавший тут же ударил заступника кулаком в голову.

От удара водитель упал на землю без сознания. Позже его травму судмедэкспертиза квалифицировала, как тяжкий вред здоровью. Местные жители, наблюдавшие за всей этой историей, вызвали полицию и еще одну бригаду "скорой". Пострадавших фельдшера и водителя госпитализировали в ЦРБ.

В отношении молодого человека следственным отделом ОМВД по Малоярославецкому району было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Причины неадекватного поведения пока не названы, расследование продолжается.