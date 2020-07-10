В Москве число новых случаев COVID-19 почти вдвое меньше, чем месяц назад

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 637 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный прирост за последние две недели на 57% ниже, чем за предыдущие две недели.

Почти вдвое меньше, чем месяц назад, вновь заболевших и более чем в 10 раз меньше максимальное количество заболевших за сутки.

Среди вновь выявленных случаев 45,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,5% - от 46 до 65, 11,5% - от 66 до 79, еще 5,5% - старше 80 лет. Дети - 8,3 процента. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под меднаблюдение.