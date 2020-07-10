В Москве курьерам оперативно выплатили долги по зарплате

Столичным курьерам оперативно выплатили долги по зарплате, сообщает Следственный комитет России, при этом не называет фирму, задолжавшую своим работникам. Но понятно, что речь идет о "Деливери Клаб ". Как только СК по Москве объявил о начале доследственной проверки, задержанную зарплату работникам отдали.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" представитель столичного подразделения Следственного комитета Юлия Иванова: "В рамках доследственной проверки погашена задолженность по заработной плате перед 325 сотрудниками службы доставки на сумму свыше 9 миллионов рублей".

Еще Иванова сообщила, что в производстве Савеловского межрайонного следственного отдела следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК по Москве находятся материалы доследственной проверки по факту невыплаты заработной платы сотрудникам столичной службы доставки. Проверка была организованна 7 июля по указанию руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова.

По данным следствия, в период с мая 2020 года по настоящее время сотрудникам не выплачивалась заработная плата. Руководство территориального подразделения совместно со следователями провели встречу с представителями компаний для урегулирования сложившейся ситуации. Деньги тут же нашлись.