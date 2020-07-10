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10.07.2020 07:20
Рубрика: Экономика

В Москве курьерам оперативно выплатили долги по зарплате

Текст: Наталья Козлова

Столичным курьерам оперативно выплатили долги по зарплате, сообщает Следственный комитет России, при этом не называет фирму, задолжавшую своим работникам. Но понятно, что речь идет о "Деливери Клаб ". Как только СК по Москве объявил о начале доследственной проверки, задержанную зарплату работникам отдали.

Работникам кузбасской шахты начали выплачивать 75-миллионный долг

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" представитель столичного подразделения Следственного комитета Юлия Иванова: "В рамках доследственной проверки погашена задолженность по заработной плате перед 325 сотрудниками службы доставки на сумму свыше 9 миллионов рублей".

Еще Иванова сообщила, что в производстве Савеловского межрайонного следственного отдела следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК по Москве находятся материалы доследственной проверки по факту невыплаты заработной платы сотрудникам столичной службы доставки. Проверка была организованна 7 июля по указанию руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова.

По данным следствия, в период с мая 2020 года по настоящее время сотрудникам не выплачивалась заработная плата. Руководство территориального подразделения совместно со следователями провели встречу с представителями компаний для урегулирования сложившейся ситуации. Деньги тут же нашлись.

В регионах Экономика Работа Зарплата Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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