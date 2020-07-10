В Рязани врачи провели первую в России операцию сразу на двух органах

Рязанские хирурги сделали уникальную для нашей страны операцию, удалив одновременно две патологии. Опыт таких операция не описан в отечественной литературе, отметил заведующий отделением общей хирургии областной клинической больницы Олег Зайцев.

Пациенту два года назад на брюшном отделе аорты установили стент на сосудах, рассказали подробности в региональном минздраве. Однако у мужчины начался некроз пальца на ноге. Выяснилось, что часть стента в сосуде, по которому кровь поступала в ногу, закрылась. Потребовалась новая операция. В ходе стандартного предперационного обследования, включающего гастроскопию желудка, у пациента обнаружили рак желудка.

- Мы выявили его на ранней стадии, еще не было метастазов и прорастания в ткани. Ранняя диагностика положительно влияет на лечение. Но нам предстояло решить задачу о том, какое хирургическое вмешательство будет самым эффективным и безопасным, - прокомментировал лечащий врач, сосудистый хирург Вячеслав Карпов.

Поскольку обе патологии требовали разреза брюшной стенки, врачебный консилиум решил провести операцию сразу на двух органах. К специалистам по сосудам присоединились врачи отделения общей хирургии. Как рассказал Олег Зайцев, описание подобного случая нашли у специалистов школы хирургии из американского Хьюстона.

- Взяли его за основу и провели симультанное вмешательство, другими словами, во время одной операции прооперировали два органа, - пояснил заведующий отделением общей хирургии Олег Зайцев.

Пациента предупредили о рисках такой операции. Мужчина согласился.Таким образом хирургическая бригада ОКБ провела стандартную операцию по удалению рака желудка, а затем установила новый протез на аорту. По информации минздрава, операция прошла без осложнений, пациента уже через два дня перевели в общую палату. По прогнозам врачей, его выпишут в ближайшее время.