В России в нормативное состояние приведено 6,5 тысячи км автотрасс

В ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в российских регионах в нормативное состояние приведено 6,5 тысячи км трасс и магистралей, сообщили в пресс-службе Информавтодор.

Уже уложено более 45,3 млн кв. м асфальтобетонного и других типов покрытий, что составляет 40% от общего объема запланированных мероприятий.

Во многих субъектах Российской Федерации в 2020 году дорожные работы начались досрочно, уточнили в учреждении. Это стало возможным благодаря своевременно заключенным контрактам.

"На сегодняшний день 69 регионов страны выполняют или перевыполняют плановые показатели этого года. Мы ставим задачу выполнить план нацпроекта за 4 года вместо оставшихся 5, поэтому готовы дополнительно финансировать дорожное строительство в тех регионах, которые возьмут на себя повышенные обязательства", ― отметил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, чьи слова приводит пресс-служба.

В Белгородской области полностью завершены работы по нацпроекту. В нормативное состояние приведено 165 км автодорог, из которых 90 км - это региональные трассы и 75 км - местная сеть. По словам заместителя губернатора региона Евгения Глаголева, достичь таких результатов смогли благодаря тому, что все конкурсы по всем объектам были проведены еще в прошлом году.

Также досрочно завершен ремонт объектов нацпроекта 2020 года в городских агломерациях Краснодарского края: Сочинской, Новороссийской, Краснодарской. В целом в регионе уложено более 1,5 млн кв.м покрытия, в нормативное состояние приведены 225 км трасс и магистралей, отметили в Информавтодоре.

Высокие темпы работ в Пензенской области. Новое дорожное покрытие уложено на площади 1,03 млн кв. м, что составляет 147 км. Это 93% от общего объема запланированных мероприятий.

Всего в 2020 году дорожные работы пройдут почти на 6 тысячах объектов нацпроекта в 83 регионах страны. В нормативное состояние приведут более 13,7 тысячи км дорог. Из них 173 объекта строительства и реконструкции общей протяженностью более 470 км.