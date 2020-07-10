В столицу придет тридцатиградусная жара

Сегодня в столице воздух прогреется до +25 градусов, а к субботе потеплеет до +30. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, после небольшого похолодания в среду и четверг, столичный регион вновь оказался со власти антициклона. Он продержит свое влияние вплоть до вторника, затем вновь ожидается похолодание до +20 градусов в дневные часы.

- Сегодня осадков не ожидается, воздух прогреется до +25 в столице и до +27 по области, - сказала Позднякова. - В субботу и воскресенье температура в Москве повысится до +30 градусов. В ночные часы ожидается не ниже +17.

По данным специалиста, в воскресенье возможны слабые осадки. В понедельник температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +30 градусов, также на исключены осадки и усиление ветра до 17 м/с.

Кстати, из-за жарких периодов погоды в столичном регионе прогрелись водоемы. Например, температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода прогрелась до 21 градуса. Это высокая температура для этой реки. В карьерах, озерах - еще выше, что вполне подходит для купания, к тому же в Подмосковье, как сообщают власти области, открыты официальные зоны отдыха с купанием.