В Воронеже создали программу для диагностики вирусной пневмонии

Студент ВГУ предложил определять вид пневмонии по рентгеновским снимкам с помощью нейронных сетей. Такая компьютерная программа позволит сделать диагностику доступнее и безопаснее.

Сегодня вирусную пневмонию обычно "ловят" на КТ, где пациенты получают более высокую, чем при рентгене, дозу облучения. К тому же компьютерная томография не проводится, если больной очень тучный. Возможны и ошибки врача, который читает снимок.

В период борьбы с коронавирусной инфекцией проблема встала особенно остро. Одним из решений может быть автоматическая обработка данных, полученных на рентгене легких. Программу для этого написал студент прикладной математики, информатики и механики Воронежского госуниверситета Роман Костюченко, сообщили в пресс-службе вуза.

- Мне предстояло разработать систему, которая бы диагностировала на рентгеновских снимках легких наличие или отсутствие пневмонии, а также определяла ее тип: бактериальная или вирусная, - пояснил Роман. - Я изучил опыт использования нейронных сетей в других медицинских проектах и создал свою программу на основе технологии сверточных нейронных сетей.

Подобные системы поддержки врачебных решений требуют долгого совершенствования, поскольку от качества прогноза зависит человеческое здоровье, а зачастую и жизнь. Костюченко планирует доработать свой проект, чтобы повысить точность измерений.

Научный руководитель проекта, профессор кафедры математических методов исследования операций Ирина Каширина подчеркнула, что данную задачу решают и другие программисты, но пока она не решена. Точность алгоритма, созданного воронежцем, более 80 процентов. В ближайшее время ее планируют повысить до 95.

- Искусственный интеллект видит чуть лучше, чем глаз рентгенолога, - отметила Каширина. - Сейчас всех с подозрением на вирусную пневмонию отправляют на КТ. Если диагноз подтвердится, обследование делают несколько раз для анализа динамики заболевания. А ведь это огромная лучевая нагрузка на организм - в сотни раз выше, чем при обычном цифровом рентгене!