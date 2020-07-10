Якутия вошла в топ-20 рейтинга инвестиционного климата

Якутия стала единственным регионом Дальнего Востока, вошедшим в первую двадцатку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив.

Комментируя рейтинг, глава республики Айсен Николаев сказал, что регион добивается хороших результатов второй год подряд. В 2019-м Якутия поднялась сразу на 30 позиций и заняла 22-е место.

"Таким образом, мы не просто подтвердили прошлогоднее лидерство, но и шагнули вперед", - цитирует Николаева РИА Новости.

Глава региона отметил, что на повышение привлекательности Якутии для бизнеса направлены деятельность проектного офиса по улучшению инвестклимата в республике, а также все проекты по обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти и предпринимательского сообщества в целях снятия административных барьеров для инвесторов.

"Мы развиваем электронные сервисы, способствующие оперативному и качественному предоставлению государственных услуг. Очень позитивно оценивается бизнесом обновленный портал малого и среднего предпринимательства, - сообщил он.

За 2019 год республике удалось привлечь около 600 миллионов рублей инвестиций. Центром поддержки экспорта организованы бизнес-миссии в ряд стран Европы и Азии, оказывается поддержка предприятиям, участвующим в международных выставках, и за прошлый год объем экспортных контрактов составил 1,4 миллиона долларов.

Тем временем

В тридцатку национального рейтинга из дальневосточных регионов вошли Камчатский край, Амурская и Сахалинская области. Причем Сахалинская область поднялась с прошлогоднего 43-го места.