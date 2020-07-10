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10.07.2020 05:24
Рубрика: Власть

Модернизированный фрегат ТОФ с крылатыми ракетами вышел на испытания

Текст: Анна Бондаренко

В пятницу фрегат "Маршал Шапошников" впервые после проведенной модернизации отправился на ходовые испытания в Японское море. На своем борту он несет комплексы крылатых ракет "Калибр-НК" и "Уран", рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Корабль проходил модернизацию в АО "Центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке. Ему отремонтировали донно-забортную арматуру, корпусные конструкции, поставили новое оборудование. В общей сложности были демонтированы, вновь изготовлены и установлены более 20 процентов надстройки корабля. Частично заменены магистральные кабельные трассы.

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"Модернизированный корабль в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам, получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК" и "Уран", а также новейшее артиллерийское вооружение", - подчеркнул Воскресенский.

В море кораблю предстоит проверить работу главной энергетической установки. Для завершения комплекса пуско-наладочных работ "Маршал Шапошников" встанет к причалу "Дальзавода".

По плану фрегат вернется в состав ТОФ к концу 2020 года.

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