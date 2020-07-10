На Сахалине пропавшая восьмилетняя девочка найдена мертвой

10 июля в лесу возле села Ожидаево Холмского района найдено тело восьмилетней девочки, пропавшей в Южно-Сахалинске четыре дня назад.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Сахалинской области, тело обнаружено с признаками насильственной смерти. Специалисты установили, что ребенок погиб в день исчезновения - 6 июля.

"Следствием уже установлены лица, причастные к совершению данного преступления", - отмечается в сообщении.

Ранее было возбуждено уголовное дело об убийстве (пункт "в" статьи 105 УК РФ).

Пропавшего ребенка искали сотрудники следственного комитета, МВД, МЧС, волонтеры поисково-спасательного отряда "Сова", а также неравнодушные горожане.