В Бурятии военные спасли детей из горящего дома

Военнослужащие спасли троих детей из горящего дома в Улан-Удэ.

Пожар в пятиквартирном жилом здании произошел сегодня утром. К счастью, неподалеку происходила погрузка военной техники, где работали военнослужащие воинской части 01229 75-й бригады связи 36 армии. Майор Денис Надькин и 11 подчиненных увидели пламя и поспешили на помощь. На встречу им бежала женщина, которая просила спасти детей, находящихся в горящей квартире.

"Военные вынесли из огня троих детей. Спасти четвертого ребенка они уже не могли ввиду распространившегося пламени и сильного задымления", - сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.

Малышку вытащили приехавшие на вызов огнеборцы. Они зашли в объятое пламенем жилье, используя дыхательные аппараты. Сейчас ребенок находится в реанимации.