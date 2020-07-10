В Бурятии врача будут судить за смерть пациента

Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по делу бывшего врача одной из центральных районных больниц. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК РФ).

"Следствием установлено, что медицинским работником ошибочно назначен лекарственный препарат, не рекомендованный при лечении имевшегося у потерпевшего заболевания, превышена дозировка и кратность его применения", - сообщается на сайте надзорного ведомства.

Пациент принимал лекарство три дня, что повлекло острое медикаментозное отравление. Через восемь дней после госпитализации он скончался.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.