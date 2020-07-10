В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

В Хабаровском крае прошли обыски у губернатора Сергея Фургала и его пяти однопартийцев - депутатов и членов ЛДПР.

- Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах, - цитирует РИА Новости лидера фракции ЛДПР в Хабаровской краевой думе Сергея Зюбра.

Как сообщили агентству в пресс-службе Центрального районного суда, двоих действующих депутатов от ЛДПР Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова, у которых также проходили обыски, арестовали на два месяца. Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР Захар Синяговский в беседе с ТАСС добавил, что есть прямая связь между задержанием Сергея Фургала и арестом депутатов. Кузнецов и Козлов были топ-менеджерами металлургического завода "Амурсталь", который принадлежит компании "Торэкс-Хабаровск". Одним из владельцев "Торэкс" ранее был деловой партнер Фургала. После задержания депутатам предъявили обвинения в мошенничестве.

В правительстве региона подчеркнули, законодательная дума Хабаровского края работает в штатном режиме.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 6 июля по уголовному делу в отношении организованной преступной группы. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сразу после задержания губернатора отправили в Москву, где сегодня будет решаться вопрос об аресте.