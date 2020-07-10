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Рубрика: Общество

В Южно-Сахалинске запустили бесплатное такси для врачей

Текст: Дина Непомнящая

Пять машин такси оборудовали для поездок медиков к пациентам к Южно-Сахалинске в рамках акции "Перевозка врачей". В автомобилях установили перегородки между водительским и пассажирскими сидениями и передали для использования четырем поликлиникам: детской, второй и шестой по одной, четвертой - две. Последнему медучреждению досталось больше машин, поскольку туда прикреплено больше пациентов.

Фото: Пресс-служба отделения ОНФ в Астраханской области
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- Дополнительная техническая поддержка поступила очень кстати. Сейчас повышенная влажность, температурные перепады, люди чаще обращаются с проблемами сердечно-сосудистой системы, эндокринными нарушениями. Такси позволят нам вовремя приезжать на вызовы, - отметил и.о. главного врача четвертой поликлиники Алексей Ефимов.

Как пояснили в пресс-службе правительства Сахалинской области, акция организована совместно региональным правительством и одним из популярных сервисов такси при поддержке регионального минздрава и министерства цифрового и технологического развития. Машины будут выезжать на вызовы к пациентам группы риска: людям, страдающим хроническими заболеваниями и гражданам старше 65 лет.

Машины особым образом готовят в выезду. Ежедневно они проходят дезинфекцию. Все водители обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Отмечается, что месяц такси будут работать безвозмездно. После это, если практика окажется удачной, машины начнут использовать в коммерческом режиме. Согласно предварительным расчетам, такая модель экономически эффективна.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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