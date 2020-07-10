В Приморье начнут лечить онкологию новым способом

В Приморском онкологическом диспансере внедряют новый способ лечения злокачественных опухолей. Такой метод используется в клиниках Москвы, Германии, Израиля, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Оборудование предназначено для гипертермии онкобольных. Как отмечают в министерстве здравоохранения, процедура относится к радиомодификации, благодаря ей раковые клетки перестают расти и распространяться в организме, а также лучше поддаются лечению.

"Новое оборудование подготовит пациента к лучевой терапии. Нагревательный элемент аппарата в течение часа будет "разогревать" опухоль, после чего пациент должен пройти сеанс лучевой терапии на линейных ускорителях", - пояснила заведующая радиотерапевтическим отделением диспансера Елена Журавлева.

Сейчас специалисты учатся работать на новом аппарате, и совсем скоро начнут применять его на практике.

Оборудование приобретено за счет федеральных средств в размере почти 25 миллионов рублей по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящей в национальный проект "Здравоохранение".