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10.07.2020 04:12
Рубрика: Власть

В Забайкалье возобновили работу детсады и фитнес-центры

Текст: Юлия Гарднер

Глава Забайкалья Александр Осипов подписал постановление, согласно которому с сегодняшнего дня в регионе могут открыться спортивные и образовательные организации. Их работа прерывалась из-за пандемии коронавируса.

В Забайкалье с 9 июля откроют летние кафе и веранды

В этот список входят фитнес-центры, спортзалы (исключая бассейны), выставочные центры, музеи, библиотеки, учреждения образования, в том числе детсады.

"Перед открытием организациям нужно провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями и строго следовать всем методическим рекомендациям Роспотребнадзора", - сообщает пресс-служба правительства края.

Ранее в Забайкалье начали работу летние кафе и веранды.

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