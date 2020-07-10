В Забайкалье возобновили работу детсады и фитнес-центры

Глава Забайкалья Александр Осипов подписал постановление, согласно которому с сегодняшнего дня в регионе могут открыться спортивные и образовательные организации. Их работа прерывалась из-за пандемии коронавируса.

В этот список входят фитнес-центры, спортзалы (исключая бассейны), выставочные центры, музеи, библиотеки, учреждения образования, в том числе детсады.

"Перед открытием организациям нужно провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями и строго следовать всем методическим рекомендациям Роспотребнадзора", - сообщает пресс-служба правительства края.

Ранее в Забайкалье начали работу летние кафе и веранды.