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10.07.2020 11:14
Рубрика: Экономика

Двойник человека: Впервые в России робот стал сотрудником МФЦ

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: Сайт губернатора и правительства Пермского края Фото: Сайт губернатора и правительства Пермского края
Фото: Сайт губернатора и правительства Пермского края

Впервые в России человекоподобный робот стал сотрудником многофункционального центра "Мои документы". Робот-девушка исполняет должностные обязанности специалиста по приему документов и оказанию государственных услуг. Искусственный интеллект может работать семь дней в неделю по две смены, не болеет и не уходит в отпуск.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как пояснили в пресс-службе администрации Пермского края, робот представляет собой полностью антропоморфную машину. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими мышцами лица, общаться и отвечать на вопросы посетителей МФЦ.

Создала электронного помощника пермская компания Promobot. По словам разработчиков, конструкция их робота позволяет воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Кроме того, сходство с человеком достигается за счет специально разработанного материала, который имитирует кожу человека. Внешность робота МФЦ создана нейросетью. В частности, искусственный интеллект проанализировал фотографии нескольких тысяч российских женщин и создал обобщенный образ: девушка с русыми волосами и карими глазами.

Робот самостоятельно принимает посетителей центра. Вокруг андроида создана целая экосистема: машина подключена к другим устройствам и сервисам. Так, робот сканирует документы (паспорт, свидетельство о рождении, водительские права, нотариальные доверенности), затем, на основании типа документа, формирует заявление. Посетитель подписывает заявление, робот его сканирует и отправляет в информационную систему МФЦ.

Фото: Сайт губернатора и правительства Пермского края
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