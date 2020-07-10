Инвесторам в Самарской области предоставлены максимальные меры поддержки

В правительстве Самарской области прошло заседание очередного совета по улучшению инвестиционного климата в регионе под председательством губернатора Дмитрия Азарова, на котором был рассмотрен ряд важных для экономики региона тем.

Как рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, на совете вместе с контрольными органами обсудили результаты Федерального рейтинга "Административное давление-2020" и выработали подходы к сокращению проверок и предупреждению нарушений.

Индекс формируется на федеральном уровне и содержит оценку условий, характеризующих ведение предпринимательской деятельности на территории всех субъектов РФ с точки зрения оценки влияния контролирующих органов.

Основная цель формирования сравнительной статистики по регионам - это снизить административные барьеры и позволить бизнесу расти и развиваться с минимальным участием надзорных органов. В ценку за 2019 год были включены Роструд, Роспотребнадзор, ростехнадзор, россельхознадзор, МЧС, Гсожилинспекция. Ключевым показателями деятельности надзорных органов является доля предупреждений от общего числа наказаний, доля организаций и предприятий, подвергнутых контролю и надзору, доля штрафов, наложенных без проведения плановых или внеплановых проверок, и так называемый административный налог.

- По сравнению с 2018 годом наш регион показал рост позиций в индексе, поднявшись сразу на 20 пунктов, - отметил Дмитрий Богданов. - Конечно, место, которое занял регион, нас тоже не устраивает, и уже запланирован ряд дополнительных мероприятий с территориальными управлениями надзорных органов, направленных на увеличение доли предупреждений при проверках, а не вынесение штрафов. Предполагается более активная работа с рискоориентированными моделями, есть и много других предложений.

Также на инвестсовете были рассмотрены сразу пять разноплановых инвестиционных проектов. с объемом инвестиций более 25 млрд рублей с созданием более 1700 рабочих мест. Речь идет о строительстве культурного центра с самым большим количеством мест в Самарской области, расширении действующего крупного молочного производства, строительстве крупного распределительного центра и крупнейшего в России завода по производству дверей. На совете также был рассмотрен проект реновации территории в районе проспекта Кирова и улиц Свободы и Каховской в Самаре.

- Инвесторы все активнее выбирают Самарскую область среди других регионов и стран. Сегодня развитая инфраструктура, наличии качественных инвестиционных площадок под любые потребности, территорий с федеральными налоговыми преференциями, а также поддержка проектов на всех стадиях их реализации позволяет предпринимателям видеть в лице регионального правительства надежного партнера и быть уверенными во всесторонней поддержке, реализуя проекты в нашем регионе, - подчеркнул Дмитрий Богданов.

Кроме того, члены совета обсудили новые принятые меры поддержки инвесторов, направленные на снижение целого ряда требований к проектам, которые могут получить статус стратегических. У них появятся дополнительные уникальные преимущества. Так, существенно снижены требования к проектам в области сельского хозяйства и тем, которые реализуются на территории моногородов.

- Мы подготовили законопроект о присвоении статуса регионального инвестиционного проекта, - напомнил Дмитрий Богданов. - Закон об инвестиционных налоговых вычетах принят самарской губдумой. Разработаны нормативно-правовые акты, которые позволяют оказывать поддержку инвесторам, которые финансируют проекты за счет привлеченных средств. Мы изменили расположение особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" - она теперь входит в территорию моногорода. Это дает дополнительные возможности для инвесторов, кроме льгот ОЭЗ они могут получить эксклюзивную поддержку Фонда развития моногородов.

Об этих и других мерах поддержки более подробно можно узнать на инвестиционном портале investinsamara.ru Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, которое работает с бизнесом в режиме "одного окна".