На замначальника нижегородского ГУФСИН завели уголовное дело

Заместитель начальника регионального ГУФСИН и начальник отдела организации оплаты труда задержаны в рамках уголовного дела по превышению должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Следствие полагает, что в июле этого года подозреваемые, зная о предстоящей премии за первый квартал, потребовали от подчиненных сотрудников, которым полагалось поощрение, часть выплат в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Деньги они получили.

По результатам прокурорской проверки и оперативно-розыскных мероприятий УФСБ по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Следователи намерены выяснить, совершали ли подозреваемые ранее подобные преступления с "откатами" за премии.

В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.