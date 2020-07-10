У экс-замминистра ЖКХ Башкирии нашли имущество на 126 миллионов

Прокурорская проверка выявила у экс-заместителя министра ЖКХ Республики Башкортостан имущества и денег на сумму 126 миллионов рублей, законное происхождение которых он не смог подтвердить.

- Установлено, что чиновник приобрел валюту на общую сумму 113,6 миллиона рублей, - сообщила подробности старший помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ Гузель Масагутова. - Кроме денежных средств в собственности служащего, его родственников и аффилированных лиц находились земельные участки в Республике Крым, квартиры в Уфе, нежилые помещения и жилой дом площадью свыше 500 квадратных метров.

В ходе проверки чиновник за несколько дней переоформил многомиллионное имущество на других людей, чьи финансовые возможности также не позволили бы приобрести его. А после проверки - сложил свои полномочия по собственному желанию.

- Прокуратура республики в судебном порядке потребовала обратить в доход государства более 1,5 миллиона долларов США, 2 квартиры в Уфе и 2 земельных участка в Алуште, приобретенных экс-заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан на неустановленные доходы, - отметила Гузель Масагутова. - В суд направлено заявление о признании сделок недействительными, а на имущество наложен арест.