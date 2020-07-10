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10.07.2020 11:59
Рубрика: Происшествия

В Башкирии один человек погиб в результате падения дельтаплана

Текст: Гульназ Данилова

В Стерлибашевском районе Башкирии разбился дельтаплан. В результате погиб пассажир летательного аппарата, еще один человек пострадал.

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Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, ЧП произошло 9 июля около 20 часов недалеко от села Стерлибашево. По предварительным данным, примерно через 10 минут после взлета мотодельтаплан с пилотом и пассажиром на борту совершил жесткую посадку.

- В результате пассажир скончался на месте, а пилот госпитализирован, сейчас он находится в реанимации, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Полет не был санкционированным - уведомление о его планировании в Башкирский центр организации воздушного движения не подавалось, да и пилотского удостоверения среди документов на месте аварии не обнаружено.

В связи с этим инцидентом Стерлитамакская транспортная прокуратура проверяет соблюдение федерального законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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