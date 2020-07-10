В Башкирии при ограблении убили 100-летнего ветерана войны

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения и убийства 100-летнего жителя Кигинского района - ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Башкортостану, 9 июля 2020 года тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в его частном доме в селе Леуза.

Преступление расследует следственно-оперативная группа, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, причастных к их совершению.

- Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления республики и министра внутренних дел республики, - добавили в ведомстве.

Известие о гибели ветерана, которого очень уважали односельчане, вызвало широкий общественный резонанс.

Пользователи соцсетей написали, что погибший после смерти супруги проживал один. Он никого не хотел видеть рядом. Две его дочери постоянно его навещали, приезжая из Челябинска.

Он вел активный образ жизни, участвовал в жизни родного села Леуза, знал его историю, проводил уроки в школах и ежедневно выходил на прогулки. Столетие со дня рождения ветеран, воевавший на Дальнем Востоке, отметил в ноябре 2019 года. И на своем юбилее прочитал наизусть всю поэму Константина Симонова "Ледовое побоище".